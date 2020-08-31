РФПИ предложил США помощь для одобрения препаратов от COVID-19

Москва, 31 августа. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о готовности предложить США и Великобритании поддержку для скорейшего одобрения эффективных препаратов против COVID-19.

«Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в Российской Федерации», — сказал Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что фонд поддерживает стремление американских и британских партнеров сделать все возможное для безопасности своих граждан и готов предложить «всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса».

Гендиректор РФПИ напомнил, что в США и Великобритании раскритиковали РФ за регистрацию первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V». Как указал Дмитриев, спустя неделю после этого правительство Великобритании заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины. Позже с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан.

«Шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что мы уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным», — резюмировал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут представить к государственной награде.