Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2020 года: школы и вузы начнут жить по новым «коронавирусным» правилам; повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров; последний шанс оформить выплаты в 10 тыс. руб. на детей; облегченное банкротство малоимущим и другие нововведения, которые ждут граждан РФ с начала осени. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Нововведения в школах и вузах

Новый учебный год принесет целый ряд изменений в школьной и студенческой жизни. В основном нововведения связаны с продолжающейся пандемией COVID-19, вторая волна которой ожидается осенью. В связи с этим в школах и вузах принят ряд мер, призванных снизить опасность распространения инфекции.

В школах по требованию Роспотребнадзора приняты меры для того, чтобы разные классы как можно меньше контактировали в пределах школы и на пришкольной территории. Для этого будут максимально разведены потоки детей; занятия физкультурой рекомендовано проводить на свежем воздухе; столовые, библиотеки и т. д. начнут работать по специальному графику. Также планируется отменить общие перемены, дети будут учиться в одном помещение и так далее. Ношение масок является рекомендованной мерой для детей, а также в большинстве школ — для учителей. Обязательное ношение масок предусмотрено для посещающих школу родителей и для персонала школьных столовых.

Утром на входе в учебные заведения должно быть организовано измерение температуры, дети и взрослые с признаками ОРЗ в здание школы допускаться не будут. В случае обнаружения в классе коронавирусной инфекции школьники и учителя, контактировавшие с заболевшим, уходят на карантин.

Примерно такие же меры предложено внедрить в вузах. Насколько все это окажется жизненным, покажет время.

Из хороших новостей: по распоряжению президента России Владимира Путина, озвученному им в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, принят закон, согласно которому все учащиеся с первого по четвертый класс будут обеспечены в школе горячим бесплатным питанием. Исключения по части формата питания могут быть сделаны только школам, у которых отсутствует сертифицированный пищеблок и нет возможности доставлять горячую еду, приготовленную по всем правилам.

Еще одна отличная новость: по предложению президента, также высказанному им в ходе послания Федеральному собранию, все российские учителя, осуществлявшие классное руководство, с нового учебного года начнут получать доплату до пяти тысяч рублей. Эта доплата будет приплюсовываться к региональным мерам финансового поощрения педагогов.

Новое для пенсионеров

С 1 сентября сельских пенсионеров ждет увеличение пенсий. Прибавка коснется тех, кто имеет больше 30 лет сельского стажа, достиг пенсионного возраста и проживает на селе. Таким гражданам будут доплачивать 1421 рубль (25% фиксированной части пенсии).

Также с осени ожидается очередное увеличение пенсионных выплат некоторым категориям сотрудников силовых ведомств, об этом будет сообщено дополнительно. А в начале будущего года будет проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам в соответствии с курсом инфляции.

Кроме того, все российские пенсионеры, получающие деньги на банковскую карту, до 30 сентября должны будут перейти на национальную платежную систему «Мир». С 1 октября все пенсионные выплаты будут начисляться только на карты «Мир». Возможность получать пенсии наличными на почте сохраняется.

Последний шанс получить коронавирусные выплаты

В сентябре заканчивается возможность оформления основной части дополнительных выплат, введенных на федеральном уровне для поддержки граждан в связи с пандемией COVID-19. У граждан с детьми, которые не получили две коронавирусные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка, должны оформить эти выплаты до конца сентября. Позже это сделать будет уже невозможно. Это же касается и части поддерживающих финансовых мер для бизнеса, эти выплаты также еще можно успеть оформить при соблюдении требуемых условий.

Кроме того, в сентябре закачивается срок действия некоторых льгот, надбавок и выплат гражданам, потерявшим работу в связи с пандемией, либо во время введения карантинных ограничений для бизнеса. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Облегченное банкротство для малоимущих

С 1 сентября малоимущие граждане РФ смогут бесплатно оформить банкротство во внесудебном порядке. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля. Льгота коснется граждан, которые не в состоянии выплатить долг от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и считаются малоимущими.

Человек сможет объявить себя банкротом во внесудебном порядке, подав соответствующее заявление в МФЦ по месту регистрации. Раньше такие долги списывались только через арбитражные суды (процедура могла быть длительной и дорогой), сумма задолженности для физических лиц должна была быть не менее 500 тыс. рублей.

Отметим, мера касается только так называемых безнадежных долгов, по которым закончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не нашли у должника доходов или имущества, на которые можно было наложить взыскание для погашения долга.

Кроме того, с 1 сентября по новому закону налоговые органы получат право принудительно во внесудебном порядке закрывать «мертвые» ИП: исключать индивидуального предпринимателя из ЕГРИП, если он фактически не ведет коммерческую деятельностью. Раньше закрыть такое ИП можно было только по решению суда.

Возобновление авиасообщения и работы кинотеатров

В течение сентября Россия планирует возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ — Арменией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. Вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой и США будет решаться в зависимости от ситуации по коронавирусу как в этих странах, так и в России.

С кем Россия уже возобновила авиасообщение в августе, представлено в инфографике ФАН.

Также в сентябре в большинстве городов возобновится работа кинотеатров, снова откроют свои двери театры и другие развлекательные учреждения. Возобновят работу фуд-корты. Все эти учреждения будут работать по новым правилам, призванным минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции.