Ученые обнаружили самый опасный штамм коронавируса в Индонезии

Джакарта, 31 августа. Специалисты из индонезийского Института молекулярной биологии имени Эйкмана сообщили, что обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса. Этот вид свирепствует в США.

Штамм получил название D614G. В Индонезии он был обнаружен недавно, а в Малайзии зафиксировано его появление две недели назад, пишет Jakarta Post.

Согласно исследованиям индонезийских ученых, D614G в лабораторных условиях передается в 10 раз быстрее, чем оригинальный штамм, найденный в китайском городе Ухань. Пока ученые не знают, насколько быстро D614G распространяется между людьми. Нет пока данных и о том, насколько тяжелее протекает заболевание.

Руководитель индонезийского вуза Амин Соебандрио утверждает, что именно этим штаммом заражены около 40% заболевших в стране.

Обнадеживающим стал тот факт, что мутировавший вирус не имеет реальной защиты против основного числа разрабатываемых сейчас вакцин.

Стоит добавить, что ранее российский депутат Геннадий Онищенко обратил внимание, что Всемирная организация здравоохранения чересчур запугивает людей коронавирусом, пишет НСН.