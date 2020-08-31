В России за сутки выявили 4993 новых случая коронавируса

Москва, 31 августа. В России за последние сутки выявили 4993 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Случаи были зафиксированы в 83 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 27,2% пациентов. В оперштабе сообщают о 83 летальных исходах. В общей сложности в РФ полностью выздоровели 2405 человек.

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Москве (685 человек), Санкт-Петербурге (188) и Московской области (146).