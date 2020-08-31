Оператор СП-2 обжаловал в арбитражном суде поправки к Газовой директиве

Москва, 31 августа. Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обжаловал в арбитражном суде поправки к Газовой директиве. Об этом говорится в отчете «Газпрома» по МСФО за первое полугодие.

Компания Nord Stream 2 AG в июне обратилась в Высший земельный суд города Дюссельдорф по поводу отказа Германии освободить российский проект от норм Газовой директивы.

«15 июня 2020 года Nord Stream 2 AG направила в Высший земельный суд Дюссельдорфа жалобу на решение Федерального сетевого агентства ФРГ от 15 мая 2020 года об отказе в предоставлении проекту «Северный поток — 2» освобождения из-под действия ключевых положений Третьей газовой директивы ЕС», — указано в тексте документа.

В июле сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшегося рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.