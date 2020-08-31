Эксперт рассказала, как открыть интернет-магазин без вложений

Задумывались ли вы об открытии собственного бизнеса в Интернете? Многие ответят «да», однако не у всех есть финансовые возможности для этого. Бизнес-наставник Севиндж Салманова рассказала Федеральному агентству новостей о том, как открыть интернет-магазин абсолютно без вложений.

Главный вопрос

«Что вы будете продавать? Это самый первый и, пожалуй, главный вопрос, который требует решения. Чтобы ответить на него, стоит проанализировать рынок, изучив спрос. Для этого можно воспользоваться популярными сервисами wordstat или google adwords. Данные сервисы помогут узнать, сколько ежедневных запросов по какой-либо нише встречается в Интернете. Другими словами: какие товары пользуются спросом у потенциальных покупателей», — пояснила Салманова.

Эксперт советует выделить наиболее популярные из товаров и составить список желаемых, тех, что интересны вам для дальнейшей работы. Выбрав популярное направление, будьте готовы к огромной конкуренции. Чем выше спрос, тем больше предложений на товар или услугу. Ваша задача — проанализировать работу своих конкурентов. Если их мало или вовсе нет, выбранная вами ниша, как правило, не работает, добавила Салманова.

«Как же определить, насколько ваш бизнес станет востребован в кругу интернет-пользователей? Проведите опросы среди друзей и знакомых, осуществите рассылку рекламных объявлений среди них. Другими словами, расскажите о себе и своих бизнес-идеях, предложите свой товар или услугу и проанализируйте спрос. Выделите целевую аудиторию для своего бизнеса. Определите возрастные и интеллектуальные интересы своих клиентов. Постарайтесь выделиться среди своих конкурентов, предложив покупателям что-то уникальное. У вас должна быть своя «изюминка», которая отличит вас от остальных продавцов подобных товаров или услуг», — рассказала Салманова.

Открытие магазина

После получения первого заказа, поняв, что ваша ниша работает, можно приступать к открытию магазина. По мнению эксперта, это может быть группа в «ВКонтакте», одностраничный сайт, страница в Instagram, группа в WhatsApp или Viber, в Telegram или в другом мессенджере. Сейчас наибольшей популярностью пользуется Instagram.

«Собрав заявки на свои товары, берем предоплату с покупателей. В идеале это 100%, в этом случае у вас не будет никаких финансовых рисков. Получив первую прибыль, приступаем к раскрутке своего магазина. Вкладываем деньги в его рекламу, дизайн и развитие. Можно воспользоваться контекстной рекламой — это рекламные объявления на других сайтах или главной странице поисковой системы. Запустить ее нелегко, и лучше обратиться специалисту», — рассказала Севиндж Салманова.

По словам эксперта, товарные площадки — популярный канал для привлечения клиентов. «Яндекс.Маркет» — сервис, куда в сутки заходит более миллиона покупателей для поиска нужного им товара. «Google Покупки» — товарный сервис от Google, он не очень популярен в России, но его можно использовать для размещения рекламы. Отличный способ заявить о себе — это «сарафанное радио» — различные акции, лотереи, сюрпризы для клиентов.

«Проявите заботу о своих покупателях, чтобы им хотелось заказывать ваш товар снова. Покупатель, который останется довольным вашим сервисом, приведет еще минимум трех человек. А тот, кому что-то не понравится, может увести 10 потенциальных клиентов, написав негативный отзыв. Этим «законом» руководствуется каждый второй бизнесмен. Старайтесь всегда доставлять товары вовремя, общаться с клиентами максимально культурно и уважительно. Хороший способ заботы о покупателях — это мелкие подарки в дополнении к заказу. Например, конфетки или открытки с благодарностью», — добавила Севиндж Салманова.

По словам эксперта, любой путь к успеху непрост, все свои шаги нужно тщательно продумывать и постоянно следить за ситуацией. Благодаря Интернету стать успешным бизнесменом стало возможно, даже не имея финансовых средств. Все зависит от вашего подхода к делу и желания.

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