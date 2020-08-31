Минобороны Индии сообщило о новом столкновении на границе с Китаем

Нью-Дели, 31 августа. Новое столкновение войск Индии и Китая произошло в приграничном регионе Ладакх. Об этом говорится в сообщении Минобороны Индии.

Известно, что инцидент произошел в минувшие выходные. В индийском военном ведомстве пояснили, что «в ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе». Отмечается, что китайская сторона «осуществила провокационные перемещения с целью изменения статус-кво».

На индийской заставе в районе Чушул-Молдо сейчас проводится встреча на уровне командиров бригад. Это необходимо для того, чтобы разрешить возникшую конфликтную ситуацию.

«Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать свою территориальную целостность», — указано в заявлении Минобороны Индии.

Как напоминает RT, в середине июня сообщалось о гибели индийских военнослужащих во время столкновения с китайскими военными. Это произошло в регионе Ладакх на севере страны.