Названы города с самыми доступными для аренды квартирами

Москва, 31 августа. Аналитики портала Picodi провели исследования и выяснили, где наиболее доступна и где дороже всего стоит аренда квартир в августе нынешнего года.

Согласно подсчетам, именно по дороговизне аренды лидирует Москва. Съем стандартной однокомнатной квартиры, площадь которой начинается от 40 кв. м, будет стоить около 47,5 тысячи рублей.

Говоря про доступность аренды, специалисты учитывали среднемесячную зарплату людей в конкретном регионе и среднюю арендную ставку за однокомнатную квартиру.

Подсчеты показали, что исходя из совокупности данных критериев, наиболее доступная аренда квартиры будет в Орске. В этом городе в Оренбургской области примерный доход на семью из двух человек составляет около 61 тысячи рублей. Арендная ставка составляет всего 6,2 тысячи рублей.

Следующим по доступности идет Магнитогорск. Там доход на семью рассчитан в пределах 83,7 тысячи рублей. Арендная ставка составляет 9,6 тысячи рублей. Иными словами, на съем жилья уйдет менее 12% семейного дохода.

Арендная ставка в Салехарде составляет почти 21 тысячу рублей. Тем не менее этот город находится на третьем месте по доступности, ведь средний размер семейного дохода оценивается почти в 173 тысячи рублей.

В число самых «невыгодных» по аренде вошли курортные города: Сочи, Симферополь и Севастополь. Там на съем придется потратить более трети семейного дохода.