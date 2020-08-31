Басурин и Казаков напомнили о заслугах Захарченко в годовщину его убийства

Ровно два года назад не стало главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Вечером 31 августа 2018 года над входом в расположенное в самом центре Донецка, на бульваре Пушкина, кафе «Сепар» сработало взрывное устройство. Глава ДНР и его охранник Вячеслав Доценко погибли. Ранения получили 11 человек, в том числе министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, известный по позывному «Ташкент», и лидер молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

Ставка на дестабилизацию

Произошедшее стало шоком не только для жителей республики, но и для всех, кто переживал за судьбу ее народа.

«Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени, — заявил, комментируя этот теракт, президент РФ Владимир Путин. — Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание».

В расследовании трагедии на бульваре Пушкина принимали участие не только местные специалисты, но и следователи ФСБ РФ, в свое время занимавшиеся делом о крушении «Невского экспресса» в результате теракта. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Вскоре Денис Пушилин, занявший должность главы ДНР, объявил о том, что стала известна структура, непосредственно стоявшая за убийством Захарченко.

«Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ (контрразведка. — Прим. ФАН). В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применявшиеся ранее СБУ. Это дает понимание, что теракт совершен при содействии западных спецслужб», — констатировал он.

На данный момент установлены личности некоторых сотрудников СБУ, причастных к убийству главы ДНР. Это Андрей Байдала и Сергей Моторин. Оба имеют отношение к пятому департаменту, созданному в свое время при участии ЦРУ.

По имеющейся у следствия информации, Моторин также стоит за убийством Арсена Павлова — легендарного Моторолы. В свою очередь, Байдала, согласно выводам российских правоохранителей, занимался организацией похищения с территории России одного из лидеров ополчения Донбасса, гражданина РФ Романа Волянюка. К счастью, благодаря высокому профессионализму российских силовиков операция украинской спецслужбы была сорвана.

В ходе расследования убийства главы ДНР были задержаны лица, подозреваемые в причастности к теракту в кафе «Сепар». Вместе с тем, пока не известны конкретные исполнители этого преступления. По сей день в этом деле остается много вопросов…

Сегодня по бульвару Пушкина, одному из самых красивых мест в Донецке, гуляют дончане. Это донецкий Арбат, место, куда нельзя не зайти, оказавшись в городе. Цветут розы — один из символов Донецка. На скамейках сидят шахматисты, художники выставляют свои картины, играют музыканты, работают кафе.

Только «Сепар» теперь — вечный мемориал Александра Захарченко. На здании бывшего кафе — его портрет. Тут же, поблизости, — мемориальный камень. Здесь зажигают в память о лидере республики свечи и лампады, сюда приносят иконы и георгиевские ленты. Это — особенное место в Донецке.

По мнению многих, Захарченко был сложным человеком. О нем до сих пор ходит множество самых разных слухов, но одно не отрицают даже те, кто при жизни главы ДНР был с ним не в очень хороших отношениях, — он был храбр. Александр Владимирович мог запросто приехать на сложный участок фронта. Был ранен. И погиб так, как жил.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с теми, кто хорошо знал главу ДНР.

Происходящее в Донбассе воспринимал лично

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин был немногословен.

«Уверен, что Александр Захарченко сыграл ключевую роль в создании Донецкой Народной Республики и в ее становлении как государства, — заявил он. — Это его самая главная заслуга. О нем можно сказать все одним обычным словом: «мужик». Он очень переживал за все, что происходит на его земле, и воспринимал это лично. Ему было очень больно видеть, когда гибли люди. Человечный он был…»

Басурин признался, что не обладает информацией о ходе расследования теракта.

Бывший советник главы ДНР, идеолог партии «За правду» Александр Казаков высказался более подробно.

«Я не верю, что к этой печальной годовщине мы узнаем обо всех подводных камнях и приводных ремнях убийства. Понятнее за два прошедших года ничего в публичном пространстве не стало», — отметил он.

Казаков коснулся темы виновных в гибели Захарченко.

«Есть ведь небольшое количество живых людей на планете Земля, которые знают, что произошло на самом деле, — уверен он. — Кого-то они уже зачистили… Меня такие вопросы интересуют с юных лет: как же они с этим живут? Не буду задаваться вопросом, где они живут, в столице какого государства, если это не только Киев. Я много раз, будучи в Донбассе и отвечая на разные вопросы, соглашаясь что-то делать или не соглашаясь, когда меня спрашивали, почему я не согласился, отвечал: «Я просто хочу нормально спать. Хочу смотреть в глаза своим внукам».

По словам политолога, сам он никогда не участвовал в таких историях.

«Но есть люди, которые это сделали. Есть те, которые заказали. Есть те, кто дал на это согласие. Это же не бытовое убийство в пьяной драке. Это убийство главы непризнанного, но государства. И понятно, какого уровня силы в этом были задействованы», — добавил он.

По мнению Казакова, роль Александра Захарченко в истории видна только теперь, когда его не стало. Исторические личности оцениваются не только по тому, что они сделали, но и по тому, что они не смогли или не успели сделать, убежден собеседник ФАН.

«Мы видим общую деградацию ситуации в Донбассе: политическую, экономическую, духовную. Это происходит, потому что его нет. То, что его не стало, высветило его роль в том, что было», — считает экс-советник главы ДНР.

Казаков убежден, что Александр Владимирович был счастливым человеком, потому что на управление республикой ему было отпущено целых четыре года, и он успел увидеть первые плоды своих усилий.

«Это ведь как построить дом, — провел аналогию собеседник ФАН. — Дом стоит, он еще не доделан, не до конца обжит, но там уже есть красный угол, в котором уже стоят иконы, там уже можно жить. Это он успел увидеть. К большому сожалению, после его гибели этот дом начали слишком быстро демонтировать. Показательно быстро, я бы даже сказал — демонстративно, буквально спустя полторы-две недели. Это тоже наводит на разные мысли — не может не наводить. Потому что если то, что человек делал, после его убийства начинает так быстро демонтироваться, то возникает вопрос о причинах этого деяния».

В завершение разговора Казаков рассказал, что 29 августа на хуторе Захара Прилепина прошел вечер памяти Александра Захарченко.

«Были все свои: музыканты и писатели, поэты, полевые командиры. Съехались со всей страны. А те, кто не смог приехать, вышли на связь из Крыма и Донецка. Вадим Самойлов вышел, находясь непосредственно у бывшего кафе «Сепар». Михаил Пореченков сейчас в Крыму, Семен Пегов — в Абхазии. Этот день станет традиционным — последняя суббота августа», — сообщил собеседник ФАН.

Память и идеи

Сегодня в Донецке пройдет митинг-реквием памяти Александра Захарченко. В прошлом году его именем назвали площадь перед зданием бывшей областной администрации — сейчас это Дом правительства, — где весной 2014 года происходили события, за которыми наблюдал весь мир. Год назад в парке Ленинского Комсомола в Донецке был в торжественной обстановке открыт памятник Захарченко.

Самые различные общественные силы в России в разное время предлагали увековечить память главы ДНР, назвав его именем одну из новых улиц в Москве. Вместе с тем важно не просто хранить память о Захарченко, но и не забывать об идеях, за которые он погиб. У него в кабинете стояли два флага — ДНР и России.

«Флаг Донецкой народной республики — это моя земля, а флаг России — это флаг Родины. Я родился в Донецке, поэтому стоит флаг Донбасса. А Россия — моя Родина», — заявил он в одном из интервью.

У Александра Владимировича осталось четверо сыновей. И республика, судьбу которой он не отделял от своей судьбы.