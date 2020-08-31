Песков отреагировал на сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

Москва, 31 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы «пропущенном» звонке Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу.

«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, экс-глава администрации Терезы Мэй Ника Тимоти рассказал, что в 2017 году Дональд Трамп «пропустил» звонок Путина, чем был очень недоволен.

Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН отреагировал на заявление Дональда Трампа о «пропущенном» звонке Владимира Путина. Он усомнился в правдивости слов главы Белого дома, объяснившего, что якобы не знал о звонке российского коллеги.