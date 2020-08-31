Делегаты из Турции прибудут в Россию для переговоров по Ливии

Москва, 31 августа. Турецкая делегация отправилась в Россию для переговоров по Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД республики.

Известно, что делегацию Турции на переговорах с российскими коллегами возглавляет заместитель главы внешнеполитического ведомства Турции Седат Онал.

Переговоры будут проходить в течение двух дней — в период с 31 августа по 1 сентября. Как передает телеканал A Haber, в состав турецкой делегации входят представители трех ведомств, а именно МИД Турции, Минобороны страны и управления разведки.