Клинцевич предрек ЕС тяжелые последствия из-за Белоруссии

Запад наносит удары по тем странам, где у России есть реальные и серьезные позиции. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич, комментируя попытку западных спецслужб раскачать ситуацию в Белоруссии.

Европе не нужна

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Евросоюз и Россия противостоят друг другу в Белоруссии.

«Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», — рассказал Боррель.

При этом глава европейской дипломатии обратил внимание на то, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги Европейского союза, а старые белорусские флаги. По его мнению, разрешить политический кризис в Белоруссии можно было бы под эгидой ОБСЕ.

«Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы «переиграть матч» под контролем ОБСЕ», — полагает Боррель.

Кроме того, европейский политик добавил, что в Евросоюзе не намерены «ограничиваться выражением озабоченности» по ситуации в Белоруссии.

«Необходимо вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам», — резюмировал глава европейской дипломатии.

Европа пожалеет

Как отметил Франц Клинцевич, порядочность отдельных европейских политиков никак не совпадает с действиями иностранных спецслужб, которые занимаются «раскачкой» Белоруссии. Сенатор обратил внимание, что дестабилизация обстановки на Украине ни к чему не привела. Она не ослабила Россию, не втянула ее в войну, как Запад изначально очень этого хотел.

«Конфликт на Украине привел к очень многим экономическим потерям Европы. И создал хаос. Сегодня нечто подобное создать на территории Белоруссии для Европы будет чревато тяжелыми последствиями, прежде всего, экономическими. Все заявления, которые звучат, в частности, от польских политиков, которые откровенно требуют территорий, которые якобы раньше принадлежали Польше. Та же Гродненская область. Румыны говорят то же самое», — пояснил Франц Клинцевич.

Сигнал для спецслужб

Сенатор уверен, что такие заявления делаются «не на пустом месте». По его мнению, это сигнал для работы западных спецслужб, которые дестабилизируют обстановку в Восточной Европе. Это американский заказ, добавил Клинцевич.

«Представители американских спецслужб рулят всеми этими процессами. Они сегодня на своих тайных встречах говорят о том, что развалили Советский Союз. И они абсолютно искренне говорят, что развалят и Россию. Но сделать это очень непросто. Поэтому Запад наносит удары по тем странам, где у России есть реальные и серьезные позиции. Нам братские отношения очень важны», — считает Клинцевич.

Политик уверен, что западные спецслужбы не поменяют свою политику. Тенденция на раскачивание ситуации в Восточной Европе будет только усиливаться. Белоруссия повторит путь Украины, если Минск будет повторять ошибки Киева.

«Но при наших советах Минск делает их все меньше и меньше. Сегодня они начали диалог со своим народом. Не с группой непонятных людей со своим координационным советом, которые не могут руководить страной. Власть стала говорить с людьми, с общественными объединениями. Такой диалог начат. И ведется уже не с позиции силы. Мне это кажется сегодня наиболее важным», — заключил Франц Клинцевич.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.