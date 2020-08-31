ФСБ задержала финансистов ИГИЛ в пяти регионах России

Москва, 31 августа. ФСБ задержала финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в пяти регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены ячейки действовали на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. По версии правоохранителей, задержанные собирали денежные средства и переправляли их на нужды ИГИЛ.

В общей сложности в рамках операции задержали шесть человек. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части первой статьи «Содействие террористической деятельности», им грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, подозреваемые причастны к деятельности преступной группы, члены которой ранее уже были осуждены за финансирование террористов в Сирии. Правоохранители провели обыск и изъяли у задержанных средства коммуникации и платежные инструменты, которые подтверждают противоправную деятельность подозреваемых.

Ранее ФСБ задержала спонсора и вербовщика ИГИЛ в Татарстане. Он переправлял граждан РФ и СНГ в Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.