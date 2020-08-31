Вдовец Легкоступовой от тоски по любимой хочет уйти в море

Москва, 31 августа. Следственные органы предоставят результаты экспертизы по делу о смерти российской певицы Валентины Легкоступовой в сентябре. Вдовец артистки Юрий Фирсов тем временем планирует уйти в море, чтобы справиться с одолевающей его тоской по супруге.

Стоит отметить, что на сегодняшний день доподлинно неизвестно, каким именно образом певица получила травму головы, приведшую к ее госпитализации накануне смерти. Правоохранители рассматривают несколько версий. По имеющимся данным, Легкоступова лежала в наркологии, где ее лечили под другой фамилией, чтобы избежать огласки.

После смерти артистки многие ее фанты и близкие заподозрили, что Фирсов может быть причастен к ее гибели. Яхтсмен планирует уйти в плаванье. Друзьям говорит, что только оно поможет справиться с тоской, которая его накрыла после кончины любимой. Фирсов разместил объявление о том, что готов оказать услуги по перегону яхты из Сочи в Турцию.

Коллега яхтсмена Нелли Лосикова призывает общественность не очернять имя мужчины, а дождаться результатов расследования. Об этом она заявила во время съемок телевизионного шоу, которое покажут в ближайшее время.

Лосикова уверена, что если бы не случилась эта трагедия, то Фирсов и Легкоступова по-прежнему были бы счастливы в браке, передает Kp.ru.

Однако родные звезды 90-х тем временем считают, что причиной всему стало злоупотребление алкоголем. По их словам, в море яхтсмен не пил, а вот на берегу частенько уходил в «загулы». Сегодня Юрий Фирсов находится в Москве, ходит в церковь.