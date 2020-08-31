Эксперты Роскачества нашли в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

Москва, 31 августа. Эксперты Роскачества провели повторное исследование докторской колбасы и проверили продукцию шести торговых марок. Как сообщается на сайте организации, в одном образце были обнаружены фрагменты слюнных желез.

Для повторной проверки специалисты Роскачества взяли докторскую колбасу марок «Велком», «Дымов», «Клинский», «Окраина», «Вязанка» и «Мясной дом Бородина 1997». Нарушения были выявлены только в колбасе «Велком». Продукция этого производителя содержала фрагменты слюнных желез, что не предусмотрено ГОСТом, пишет «ФедералПресс».

По итогам проверки самую высокую оценку получила докторская колбаса марки «Окраина». Также хорошо показала себя продукция бренда «Дымов», поскольку производитель устранил все недостатки, выявленные при предыдущем исследовании, передает «Вечерняя Москва».

В продукции «Вязанка», «Мясной дом Бородина 1997» и «Клинский» при предыдущей проверке были выявлены несоответствия в маркировке, на этот раз таких нарушений эксперты не обнаружили. Колбаса «Вязанка» не смогла стать лидером из-за следов антибиотиков. Продукция марки «Клинский» получила сниженный балл за органолептические показатели, а «Мясной дом Бородина 1997» — за консерванты, не указанные в составе.

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