В России создадут новую боевую машину на базе «Арматы»

Москва, 31 августа. Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил о возможной разработке на базе «Арматы» новой машины поддержки танков.

По его словам, сейчас «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) занимается проработкой нового варианта боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит 57-миллимитровые пушки, ее могут назвать «Илья Муромец».

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, на базе которой создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты, напоминают «Известия».

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу «Армата» в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», — указал Александр Потапов.

Он пояснил, что название «Терминатор», присвоенное предыдущей версии БМПТ на базе танка Т-72, имеет иностранное звучание, поэтому название новой машины будет русифицировано.

«Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», — резюмировал гендиректор «Уралвагонзавода».

«Терминатор» создан на шасси танка Т-72 и вооружен 30-миллимитровыми пушками и противотанковым ракетным комплексом «Атака-Т», пишет Ura.ru.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что «Терминатор» — это оружие, которое весьма эффективно действует именно против вооруженных группировок террористических организаций. По его словам, «гусеничная и прочая бронетехника в большей степени направлена на борьбу с врагом, выстроенным по классическому принципу, как армия».