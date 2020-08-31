Москвичей ожидает 30‑градусная жара в последний день лета

Москва, 31 августа. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о жаркой погоде в Москве в последний день лета.

По его словам, 31 августа жителей столицы ожидает 30-градусная жара. Также будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется.

«Максимальная температура воздуха в Москве — 28–30 градусов тепла, по области — от 26 до 31 градуса», — сказал РИА Новости Синенков.

Скорость юго-западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, как отмечает РИАМО, ранее подтвердил эту информацию. Он заявил, что «заключительный день августа можно с уверенностью назвать суперфиналом лета».