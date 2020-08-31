Украина заняла третье место в мире по закупкам секонд-хенда

Киев, 31 августа. Украина заняла третье место в мире по объему покупок секонд-хенда. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Украина занимает в мире третье место по покупке секонд-хенда, уступая первенство лишь Пакистану и Малайзии», — написал политик.

По словам Азарова, жители Украины составляют 0,5% от мирового населения, при этом количество денег, потраченных украинцами на вещи, бывшие в употреблении, достигло 4% (153 миллиона долларов) от общемировой торговли секонд-хендом.

Как отметил бывший украинский премьер, из этих цифр выходит, что один украинец потребляет в восемь раз больше секонд-хенда, чем средний мировой житель. По мнению Азарова, к такому результату привели госпереворот и правление реформаторов.

«Знает ли [президент Владимир] Зеленский об этом печальном антирекорде Украины — третье место в мире по закупкам всякой дряни?!» — возмутился политик.

Азаров подчеркнул, что высокий объем покупок секонд-хенда является серьезным фактором для деградации украинской легкой промышленности. Также политик подчеркнул, что Украина занимает одно из первых мест по ввозу подержанных автомобилей.

Ранее в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Николай Азаров заявил, что не видит путей спасения экономики Украины. По словам бывшего премьер-министра, на Украине закрылись целые отрасли промышленности после того, как Киев разорвал отношения с Москвой.