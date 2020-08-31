Таролог раскрыла тайный смысл макияжа и закрытой одежды Легкоступовой

Москва, 31 августа. Организм и нервная система Валентины Легкоступовой были подорваны и изношены, многие вещи она хотела скрыть за макияжем и одеждой. Об этом в разговоре с Nation News рассказала эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

Если обратить внимание на последние фото артистки в Instagram, то можно заметить, что она делала себе яркий и густой макияж. Таролог Абравитова считает, что Легкоступова таким образом пыталась многое скрыть.

«Там могли быть синяки и мешки под глазами, потому что было употребление алкоголя, и синяки со стороны этого товарища, с которым она жила. Все, что говорят люди, любившие ее, и знавшие на эту тему, это действительно так», — комментирует эзотерик в беседе с Nation News.

Также Абравитова обратила внимание, что стиль одежды Легкоступовой стал более закрытым под конец ее жизни. По мнению эзотерика, это свидетельствует о проблемах со здоровьем певицы.

«Я, конечно, не могу назвать диагноз, но смысл такой, что у нее были истончены сосуды и уже реакция, она могла задеть за что-то и могли быть синяки. То есть ее организм и нервная система были подорваны и изношены, многие вещи она хотела скрыть за макияжем и одеждой», — заявила таролог.

Ранее сообщалось, что Валентина Легкоступова в последние полгода не оплачивала коммунальные услуги, теперь за ее квартирой в спальном районе Москвы числится долг в 33 тыс. рублей.

Также из недавнего выпуска шоу «Ты не поверишь!» стало известно, что после свадьбы Легкоступова и ее новый супруг Юрий Фирсов буквально заперлись в квартире певицы.