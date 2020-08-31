Эксперт назвала самый безопасный способ провести отпуск во время пандемии

Лондон, 31 августа. Самым безопасным способом провести отпуск во время пандемии COVID-19 является проживание в дорогостоящем отеле. Об этом заявила основательница частного клуба Little Emperors Ребекка Масри британскому изданию Daily Express.

Эксперт отметила, что в гостиницах высокого уровня, как правило, более ответственно относятся к уборке и санитарной обработке не только номеров, но и всей территории. По словам Масри, особенно актуально это стало в период пандемии коронавируса.

«Есть предположение, что вы находитесь в более «надежных руках», когда путешествуете с известным люксовым брендом», — отметила основательница частного клуба.

По мнению женщины, именно люксовые отели и гостиницы помогут сохранить доверие потребителей на фоне вспышки COVID-19, ведь руководство подобных организаций уделяет особое внимание тщательности и регулярности уборки.

Ранее врач-терапевт Яна Осинцева рассказала, как правильно пройти реакклиматизацию после отпуска. Медик отметила, что после отдыха необходимо дать организму время на восстановление, чтобы избежать болезней. Обычно на реакклиматизацию требуется несколько дней — за это время организм оправится от стрессов, вызванных перелетами, а человек сможет вернуться к привычному образу жизни и к сбалансированному питанию.