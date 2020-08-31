Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем, есть жертвы

Воронеж, 31 августа. Микроавтобус Renault в ночь на 31 августа опрокинулся в кювет на трассе в Ольховатском районе Воронежской области. В результате ДТП погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МВД.

Микроавтобус не был рейсовым. В салоне во время происшествия находились семь пассажиров.

«Водитель 1983 года рождения, пассажир 1948 года рождения скончались. Остальные пострадали. По предварительным данным, водитель уснул за рулем», — информируют в ГУ МВД по региону.

На место прибыли сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Они выясняют детали ДТП.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус перевернулся в Дагестане из-за оторвавшегося колеса. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам.