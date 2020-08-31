Исхаков разочаровался в семейной жизни после брака с Гагариной

Москва, 31 августа. Фотограф Дмитрий Исхаков признался, что брак с певицей Полиной Гагариной заставил его окончательно разочароваться в семейной жизни. На своей странице в Instagram мужчина рассказал, что вряд ли когда-нибудь решит снова жениться.

«Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть», — написал Исхаков.

При этом фотограф отметил, что ни о чем не жалеет. Более того, Исхаков сообщил, что за многое благодарен своей супруге.

«Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь», — подчеркнул мужчина.

По словам Исхакова, он не знает счастливых семейных пар, проживших вместе длительное время. Редкие исключения есть, но, по мнению фотографа, нельзя с полной уверенностью утверждать, что эти люди держатся вместе не из-за привычки или инерции. Подводя итог, Исхаков подчеркнул, что очень любит свою семью и всегда будет любить.

«Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!» — заключил фотограф.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились в 2014 году. В апреле 2017 года у пары родилась дочь, которую назвали Мия. После шести лет брака Исхаков и Гагарина объявили о расставании, конкретную причину размолвки супруги не называют. По слухам, семейная жизнь пары не сложилась из-за большой разницы в доходах.

Ранее Исхаков шокировал подписчиков, показав, в каких условиях он якобы живет после расставания с Гагариной. Фотограф опубликовал снимок, сделанный в комнате с обшарпанными стенами, и написал, что ему нужно было заключать брачный контракт.