Косачев допустил, что Черногория может отойти от антироссийской ориентации

Москва, 31 августа. В результате парламентских выборов Черногория может отойти от стратегического курса антироссийски ориентированного действующего президента Мило Джукановича. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Политик допустил, что в результате парламентских выборов в Черногории вместе с раскладом политических сил может поменяться стратегический курс.

«Правившая в течение трех десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», — констатировал Косачев.

Сенатор напомнил о коррупционности прежней власти и ее связи с криминалитетом, а также о «европейской крыше», за которую глава государства расплачивался антироссийской и пронатовской ориентацией.

По мнению политика, теперь можно будет увидеть другую Черногорию, которую с Сербией и Россией веками связывали общие интересы и симпатии, которую современные россияне любят, несмотря на политические разногласия.

Ранее Джуканович заявил, что следует дождаться официальных результатов парламентских выборов в стране, отметив, что его партия «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович» остается самой сильной в республике.