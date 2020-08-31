Россияне назвали кальян наименее вредным видом курения

Москва, 31 августа. Большинство жителей России считают кальяны наименее опасным видом курения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир» для ТАСС. При этом эксперты заявляют о более пагубном влиянии данного вида курения на здоровье.

Согласно результатам исследования, 36% взрослых россиян являются курильщиками. При этом мужчины курят чаще женщин: 49% против 29%. Более трети (35%) опрошенных оказались курильщиками с 20-летним стажем. Средний стаж российских курильщиков составляет 15 лет.

В среднем россияне выкуривают 11 сигарет в день. 12% респондентов выкуривают более одной пачки сигарет в день. В ходе исследования выяснилось, что большинство россиян считают кальян менее опасным, чем другие способы потребления никотина.

«За темой курения мы следим уже давно, можно констатировать, что ужесточение антитабачного законодательства в последние годы не приводит к существенному снижению числа курильщиков сигарет и нагревательных систем среди россиян», — комментирует итоги опроса директор по работе с клиентами «Ромир» Марина Шепотиненко.

Ранее депутат Госдумы Николай Говорин поддержал идею об ограничении работы кальянных до конца 2020 года во избежание распространения коронавирусной инфекции.

В Министерстве здравоохранения РФ недавно отмечали, что за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.