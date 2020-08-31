Москва, 31 августа. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своих кулинарных пристрастиях. Интервью с артисткой публикует Star hit.

Зрители шоу «На дачу!» обратили внимание, что Гузеева, приезжая в очередной дом, радует участников передачи новыми рецептами. У многих складывается впечатление, что артистка любит готовить. Сама актриса отмечает, что это вынужденная мера.

«Раньше я не думала, что это мое увлечение — я советский человек и формировалась в те годы. Тогда была молода, хороша собой, жила в гостиницах, потому что много снималась: ни кола ни двора, а уж тем более квартиры не было. Я очень поздняя такая, мне тренироваться было негде», — вспоминает Гузеева.

По словам 61-летней актрисы, кулинарные опыты она начала в середине 80-х, когда полгода жила в гостинице во Владивостоке. В определенный момент Гузеевой надоело питаться супом, котлетами и закусками из чавычи, она купила небольшую плиту и начала готовить. Вскоре об этом узнали другие артисты.

«И пошел слушок, что я хорошо готовлю. Я тогда вспомнила, как мама готовила. Ходила, покупала продукты на рынке и делала», — отметила телеведущая.

Гузеева любит простые и легкие блюда с доступными продуктами в основе, которые можно купить на любом рынке. Она постоянно экспериментирует с рецептами и стремится улучшить блюдо, за что ее стряпню любят друзья и коллеги.

Ранее Гузеева показала честное фото со свадьбы своей коллеги и подруги Юлии Зиминой. На снимке актриса двумя пальцами ловко держит бутылку пива и увлеченно что-то обсуждает с невестой.