Кардиологи дали советы желающим заниматься спортом сердечникам

Москва, 31 августа. Специалисты из Европейского общества кардиологов (ESC) разместили в журнале European Heart Journal советы для пациентов с болезнями сердца, которые желают заниматься спортом.

Как отмечают медики, из-за распространения ожирения и сидячего образа жизни поощрение физической активности сейчас очень важно.

«Регулярные упражнения не только предотвращают появление болезней сердца, но также снижают преждевременную смертность среди людей с установленными кардиологическими заболеваниями», — объяснил профессор Антонио Пелличча.

Отмечается, что людям с болезнями сердца следует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. При этом специалисты делают акцент на том, что упражнения должны быть средней интенсивности.

Людям, которые страдают от ожирения, высокого давления или диабета, врачи советуют совмещать силовые тренировки с аэробными нагрузками (езда на велосипеде, бег, плавание). Пациентам с ишемической болезнью сердца необходимо предварительно проконсультироваться с доктором перед тем, как выбрать себе подходящий спорт.

«Цель состоит в том, чтобы адаптировать интенсивность занятий в соответствии с индивидуальным риском возникновения сердечного приступа», — отмечает профессор Пелличча.

Специалисты подчеркнули, что пациент, испытывающий боли в сердце более 15 минут (неважно в состоянии покоя или активности) должен вызвать скорую помощь. Если занятия спортом провоцируют отдышку и дискомфорт в груди, то необходимо уменьшить интенсивность и записаться на прием к кардиологу.

Ранее специалист-невролог подмосковного Минздрава Ринат Богданов рассказал об ошибочных представлениях, которые связаны с микроинсультами. Некоторые заблуждения могут стоить человеку жизни. По словам врача, микроинсульт является первым звонком, предупреждающем о проблемах со здоровьем.