Охлобыстин назвал самый страшный город на юге России

Москва, 31 августа. Актер и телеведущий Иван Охлобыстин рассказал, почему ему не нравится Новороссийск. Мнением артист поделился с журналистами на съемках проекта «Золото Геленджика».

Охлобыстин назвал Новороссийск странным местом и самым страшным городом на юге страны.

«Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня господи», — отметил актер.

Он добавил, что город ощущается так, будто на побережье «нужна была какая-то темная норка». Артист вспомнил, как бывал ребенком в пионерском лагере в Новороссийске.

«Нас выводили на Малую землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями, Брежнева. Нам было тяжело, и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое», — цитирует Охлобыстина Lenta.ru.

По словам артиста, Геленджик, наоборот, навевает ему только приятные воспоминания.

Широкую известность Охлобыстину принесла роль доктора Быкова в сериале «Интерны». В настоящее время 54-летний артист работает над проектом «Золото Геленджика».

Ранее Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По его словам, артист обязан понести заслуженное наказание. В качестве такового Охлобыстин призвал «надеть на него браслет на 10 лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно».