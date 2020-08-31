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Стало известно, куда россияне планируют полететь этой осенью

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Стало известно, куда россияне планируют полететь этой осенью

Москва, 31 августа. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне планируют полететь этой осенью, передает RT.

Внутри страны наибольшей популярностью пользуется Москва — сюда куплено 20% авиабилетов. Стоимость полета в столицу по сравнению с 2019 годом снизилась на 15% (с 5,7 тыс. рублей до 4,8 тыс. рублей). Второе популярное осеннее направление — Сочи. Согласно исследованию аналитиков, спрос на это направление с прошлого года вырос вдвое. Средняя цена за билет в Сочи составляет 5,1 тыс. рублей. На третьем месте оказался Петербург. Средняя цена за полет в Северную столицу по сравнению с прошлым годом снизилась на 10% (4,8 тыс. рублей).

Также прогнозируется, что спросом будут пользоваться южные города: Симферополь, Краснодар, Анапа, передает RT.

Среди зарубежных направлений наиболее популярным остается Турции. Также многие россияне уже забронировали билеты в Черногорию, Италию, Испанию, Армению, Грецию, Германию и Чехию. 

Ранее сервис путешествий «Туту.ру» изучил цены на авиабилеты по России на осень и определил направления, по которым стоимость средних чеков снизились больше всего. Рекордсменом по падению среднего чека стал Орск Оренбургской области. В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10,6 тыс. рублей, а теперь — 3,4 тыс. рублей. Также более чем в два раза подешевели перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

Источник: RT
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