Абэ позвонил Трампу и сообщил о своем уходе в отставку

Токио, 31 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре уведомил американского лидера Дональда Трампа о желании уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Телефонные переговоры состоялись в понедельник. Желание покинуть пост глава правительства Японии объяснил проблемами со здоровьем.

Трамп стал первым иностранным лидером, с которым Абэ пообщался после объявления о запланированной отставке. В ближайшее время премьер-министр собирается провести переговоры с лидерами других стран.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отметил вклад Абэ в укрепление американо-японских отношений, сообщает со ссылкой на сайт Госдепа Соединенных Штатов RT. По словам госсекретаря, Абэ продвигал открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион.