Турчинов призвал открыть дело против Фокина за слова о статусе Донбасса

Киев, 31 августа. Слова замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса Донбассу свидетельствуют о его антигосударственной позиции. Об этом написал в Facebook экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Он заявил, что высказывание Фокина об особом статусе Донбасса — «не просто проявление старческого маразма».

«Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы Путина», — пишет Турчинов в Facebook.

По его словам, если Фокин и Леонид Кравчук не будут отозваны из ТКГ и против них не будут заведены уголовные дела, то это означает, что они озвучивают согласованные тезисы «зеленой власти».

«В таком случае потребуется адекватное реагирование на эти события миллионов украинцев, готовых защищать свою страну», — пишет экс-секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем Кравчука в украинской делегации на переговорах в Минске 18 августа. Ранее он стал первым премьер-министром в истории Украины, возглавляя правительство в 1990–1992 годах.

Недавно Турчинов заявил, что у Зеленского «есть все возможности» для вторжения в Крым. Таким образом Турчинов, который в 2014 году был и. о. президента Украины ответил на слова Зеленского, заявившего, что «те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».