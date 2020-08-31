Боец ВСУ подорвался на украинской мине в Донбассе

Киев, 31 августа. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на противопехотной мине, которую установили украинские военные. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «Русская весна».

Инцидент произошел в районе населенного пункта Желобок. По данным портала, рядовой Мирошниченко из первого батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвался на противопехотной мине, которую установили военнослужащие этой же бригады.

Пострадавший получил минно-взрывные травмы и был доставлен в военный госпиталь в населенном пункте Северодонецк в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия офицеры установили, что украинские военнослужащие продолжали оборудовать новые позиции, несмотря на то, что не были уточнены карты минных полей подразделения.

Ранее заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин назвал выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, единственным путем к достижению мира в Донбассе.

