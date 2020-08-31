Билл Гейтс испек торт с портретом Уоррена Баффета

Москва, 31 августа. Основатель Microsoft Билл Гейтс испек торт ко дню рождения известного американского миллиардера, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета c его портретом. Гейтс разместил видео приготовления десерта у себя в Twitter.

«С 90-летием, Уоррен!», — пишет Гейтс.

На видеоролике показано, как американский миллиардер готовит бисквиты и крем, после этого он демонстрирует торт с изображением Баффета. В конце видео Гейтс отрезает кусочек торта, а рядом с ним на столе показывается поздравительная надпись из крошек печенья.

Напомним, Уоррен Баффет входит в топ-10 богатейших людей планеты. Весной его состояние оценивалось в 67,5 млрд долларов. Билл Гейтс занимает в этом рейтинге второе место, его состояние оценивается в 98 млрд долларов.

Недавно Билл Гейтс сообщал, что окончательная победа над пандемией коронавируса будет достигнута через два года. Он добавил, что пандемия оказывает негативное влияние на процесс создания лекарств против малярии, полиомиелита и ВИЧ.

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во II-квартале 2020 года приобрела почти 21 млн акций золотодобывающей фирмы Barrick Gold за 562 млн долларов. Это подтолкнуло аналитиков на мысль, что Баффет отошел от своей фирменной стратегии. The Street считает, что предприниматель отказался верить в экономику США, основанной на кредитах и банках.