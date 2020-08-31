Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики в России

Москва, 31 августа. Минэкономики учло быстрое восстановление экономики России летом в прогнозе на сентябрь 2020 года и улучшило ожидания по ее восстановлению. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее ведомство ожидало спад ВВП на 5%, и снижение инвестиций на 12%. Согласно новому прогнозу, снижение показателей ожидается на уровне 3,9% и 6,6% соответственно.

Минэкономики скорректировало ожидания благодаря позитивным итогам второго квартала текущего года и быстрому восстановлению экономики летом. Улучшение прогноза во время рабочей поездки по Краснодарскому краю подтвердил министр экономики Максим Решетников.

«Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад… Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий», — уточнил он.

По мнению участвовавшего в разработке прогноза представителя ЦМАКП Олега Солнцева, во втором полугодии «некоторое ускорение снижения инвестиций» более чем вероятно.

Минэкономразвития также ожидает в следующем году низкую инфляцию на уровне 3,7% на конец года и 3,6% в среднегодовом выражении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже в следующем году экономика столицы может выйти на нормальные темпы развития, сообщает газета «Известия». По его словам, это произойдет «во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне».