Умерла актриса из «Терминатора-2» Лесли Хэмилтон

Москва, 31 августа. Умерла актриса из фильма «Терминатор-2: Судный день» Лесли Хэмилтон. Она была сестрой-близнецом и дублером Линды Хэмилтон, сыгравшей роль Сары Коннор в двух частях «Терминатора», передает Movieweb.

Лесли Хэмилтон неожиданно скончалась в США в 63-летнем возрасте. Она ушла из жизни еще 22 августа, но родственники объявили о ее смерти только сейчас. Причина смерти не раскрывается.

В «Судном дне» Лесли Хэмилтон предстала в образе Терминатора Т-1000, который превращался в Сару Коннор. Это ее единственная роль в большом кино. Отмечается, что она работала медсестрой скорой помощи, а позже перешла на аналогичную должность в хоспис.

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