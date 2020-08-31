Ивлеева показала провокационное фото в бикини

Москва, 31 августа. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками провокационным снимком в откровенном черном бикини. Фото звезда проекта «Орел и Решка» опубликовала в соцсети Instagram.

Ивлеева показала снимок после спора с блогером Диной Саевой.

«Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко. Для меня это полнейший «амасевиж» и 18+. Но игра продолжается», — написала Ивлеева.

Многие подписчики с восхищением отозвались о фигуре звезды.

«Шикарная фигура», «Безумно красивая», «Тело [огонь]», «Идеал », «Фигура. Боже, ты идеальная!» — писали комментаторы.

Ранее поклонники «Орла и решки» вернули Ивлееву в любимую программу. Блогер с большим отрывом заняла первое место в опросе про ведущую для нового сезона шоу. Многие фанаты полагали, что Ивлеева разделит эту роль вместе с Региной Тодоренко.

Позже телеведущая прокомментировала слухи. По словам блогера, съемки шоу уже начались, и она работает в паре с другим человеком. Блогер уже ездит по Европе и постит в Instagram намеки на страны из будущих эпизодов. Лучшая подруга Ивлеевой Юлия Коваль в свою очередь сама подтвердила, что она и есть соведущая.