Уральский каскадер неудачно прыгнул в огненное кольцо, опубликовано видео

Каменск-Уральский, 31 августа. Каскадер сорвался в прыжке через горящее кольцо на Урале. Видеозапись с моментом происшествия была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на стадионе «Синара» в Каменске-Уральском. На кадрах видно, как каскадер едет на крыше автомобиля. Он прыгает в горящее кольцо, после чего срывается с машины и падает на землю.

Каскадер сумел самостоятельно подняться на ноги под крики перепуганных зрителей, передает URA.RU. Мужчине удалось избежать серьезных травм. Представление продолжилось после его осмотра медиками.

Недавно сообщалось, что младшая сестра певца Димы Билана Анна чуть не утонула на съемках собственного клипа. По сюжету ей нужно было с разбега прыгать в воду в платье со шлейфом. В один из таких заплывов Анна поняла, что запуталась под водой в собственном платье. Девушку спас член съемочной группы.