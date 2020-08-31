Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Подгорица, 31 августа. Президент Черногории Мило Джуканович не признал поражение коалиции Демократической партии социалистов «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович» на выборах. Его обращение в ночь на понедельник транслировало национальное телевидение.

Глава государства заявил, что следует дождаться официальных результатов выборов в стране.

«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов», — подчеркнул Джуканович.

Президент напомнил об исторических для страны успехах, которых, по его словам, достигла правящая партия. К ним Джуканович отнес обретение независимости Черногории. Глава государства также поздравил все, участвовавшие в выборах, партии.

Ранее о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов объявил лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, сообщает RT. По его словам, оппозиция собирается сформировать коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку президента Мило Джукановича.