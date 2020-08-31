Трамп озвучил единственный способ остановить беспорядки в США

Вашингтон, 31 августа. Прекратить насилие в управляемых демократами городах Америки можно лишь при помощи силы. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!» — пишет Трамп.

Недавно президент США осудил действия протестующих в Портленде и призвал главу города Теда Уилера ввести Национальную гвардию. В течение последних нескольких недель разговоры вокруг протестов в Портленде были сосредоточены на анархистах, полиции, «Стене мам», «Стене ветеранов» и местном правительстве. Федеральное агентство новостей недавно опубликовало материал, посвященный протестам в этом американском городе.

Напомним, беспорядки не утихают в Портленде уже третий месяц. Волна протестных акций захлестнула США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В США 3-го ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден и претендующая на пост вице-президента Камала Харрис. Недавно экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала Байдена не признавать своего поражения на будущих выборах «ни при каких обстоятельствах». Федеральное агентство новостей оценило возможность «американского майдана».