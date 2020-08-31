Миллиардер Вексельберг сравнил пандемию коронавируса с войной

Москва, 31 августа. По своим последствиям для человечества пандемия коронавируса оказалась намного страшнее экономического кризиса. Об этом со ссылкой на выступление сопредседателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ГК «Ренова», российского миллиардера Виктора Вексельберга на форуме «Территория смыслов» сообщает радио «Спутник».

По экономическим последствиям, которые переживает человечество, предприниматель сравнил пандемию коронавируса с «войной в ее всех негативных проявлениях».

«Это никак не сопоставимо с тем кризисом экономическим 2008 года, — это значительно более глубокий, более драматичный, более страшный», — заявил Вексельберг.

По словам миллиардера, показатели заболеваемости от коронавируса в России приближаются к миллиону «плюс-минус 2%», смертность от COVID-19 пока сопоставима с количеством жертв автомобильных катастроф в стране и меньше, чем число погибших от сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

«Опять же, это никак не принижает проблему, но все-таки нужно задать и переосмыслить, почему весь мир так среагировал на эту ситуацию», — подчеркнул бизнесмен.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему времени число зараженных во всем мире превышает 24,8 миллиона человек. От COVID-19 скончались 837 тысяч человек.

11 августа в России была зарегистрирована разработанная специалистами центра имени Гамалеи первая в мире вакцина от коронавируса. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.