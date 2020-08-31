Россиянам дали советы по подготовке детей к школе на фоне пандемии

Москва, 31 августа. Риск заражения коронавирусом сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве отмечают, что ребенку необходимо доступно объяснить опасность инфекции и важность соблюдения мер профилактики. Минздрав призвал родителей на собственном примере демонстрировать детям необходимость ношения маски, мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

«Школа — это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных» расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы», — комментируют в ведомстве.

Риски возникновения таких заболеваний обычно связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, зрительными нагрузками и т. д. Чтобы предупредить эти расстройства, Минздрав советует правильно организовать режим труда и отдыха детей, а также делать зарядку для глаз и физические упражнения.

До этого отмечалось, что родительские собрания в новом учебном году будут проводиться онлайн, доступ в школы для родителей будет предоставляться лишь в случае необходимости. В Национальном родительском комитете считают, что дистанционный формат положительно скажется на численности собраний, передает RT.