Сестра Ефремова заявила об отсутствии актера за рулем при ДТП

Москва, 31 августа. Сестра ставшего участником смертельного ДТП в Москве артиста Михаила Ефремова Анастасия заявила, что ее брат не виновен. Мнением она поделилась в эфире телепередачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Анастасия Ефремова сообщила об отсутствии актера за рулем, заявив, что не знает кто управлял автомобилем в момент ДТП.

«Я не знаю, кто сидел за рулем. Конечно, там сидел другой человек. Я сейчас не имею с ним прямого общения. С ним могут разговаривать только жена и дети. Я его в суде видела. Он подавлен был в первые дни. К последнему заседанию собрался. Есть много людей, которые его любят, так что не надо вешать на него все», — усомнилась в виновности брата Анастасия Ефремова.

Она также заявила, что адвоката стороны защиты Александра Добровинского «нанял специально для этого судебного процесса один из каналов». По мнению Ефремовой, юрист ничего из себя не представляет.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По данным СМИ, артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с мини-фургоном, водитель которого позже скончался.

О невиновности актера ранее заявила его первая жена Елена Гольянова. Она отказывается признавать вину бывшего мужа. По словам Гольяновой, есть факты, которые еще необходимо доказать. Она отметила, что обсуждала происшествие с друзьями.