Сомнолог объяснила, когда судороги являются признаком болезни

Москва, 31 августа. Невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik рассказала, когда судороги могут быть признаком болезни.

Как отмечает специалист, судороги с точки зрения неврологии — это не болезнь и лечить их не надо. Вздрагивание перед засыпанием называется миоклиния и оно наблюдается почти у всех людей. При этом она призвала не путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, когда у человека появляется нестерпимое желание совершать движения.

«Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают», — говорит в беседе с радио Sputnik Елена Царева.

Если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже свидетельствует о заболевании.

«Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс», — говорит сомнолог.

Ранее флеболог Евгений Летуновский отмечал, что купание в холодной воде может стать причиной судорог, однако это случается нечасто. Причинами судорог могут быть позвоночная грыжа, дефицит калия или магния, сахарный диабет, рассеянный склероз. Возникнуть они могут из-за сидячего образа жизни.