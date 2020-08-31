Названы причины нагрева смартфона

Москва, 31 августа. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин среди причин нагрева смартфона назвал медленный Интернет и активное использование модулей. Интервью с экспертом публикует агентство «Прайм» .

Смартфон может нагреваться из-за недостаточного для работы приложений качества связи. Виновниками нагрева могут оказаться карты, почтовая служба, месенджеры, приложения статистики. Им, как правило, требуется быстрый Интернет.

Если соединение не достаточно быстрое, приложение отправляет много запросов, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора гаджета и к его нагреванию, пояснил эксперт.

Еще одной причиной нагрева гаджета может стать перегрев процессора при активном использовании модулей устройства: Bluetooth, Wi-Fi, GPS и Интернета.

«Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат», — рассказал эксперт

Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, почему нельзя оставлять зарядник в розетке без смартфона. Специалист предупредил, что оставленное в розетке зарядное устройство может оказаться причиной пожара. Зарядник должен храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, когда он не используется.

Косарев также порекомендовал использовать только оригинальные зарядники, которые были куплены в комплекте со смартфоном или в специализированных магазинах.