У россиян не будут изымать домашних животных за долги

Москва, 31 августа. После 9 сентября в Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий изымать у россиян питомцев за долги. Об этом «Известиям» сообщил автор инициативы, депутат Владимир Бурматов.

В законопроекте будет прописано, какие домашние животные входят в перечень имущества, на которое не распространяется взыскание по исполнительным документам. Отмечается, что это будет касаться животных, которые используются не для предпринимательской деятельности. Также в документе появится определение «домашних животных».

«Сельскохозяйственных животных (племенной, молочный и рабочий скот, а также оленей, кроликов, птиц, пчел) запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно. С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость», — комментирует Бурматов.

По словам парламентария, в рамках инициативы речь идет о кошках и собаках, а также о диких животных, которых не запрещено содержать в жилых домах согласно постановлению «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию». В нем перечислено 33 вида таких питомцев.

«Змеи, слоны, тигры, обезьяны, жирафы и пантеры под наш законопроект точно не попадают», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Известиями».

Бурматов отметил, что законопроект коснется как коллекторов, так и судебных приставов.

Недавно президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым отмечал, что действия коллекторов в стране иногда переходят всякие границы. По мнению главы государства, ФССП должна взять ситуацию под свой контроль.