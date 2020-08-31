Фадеев сравнил суд над Ефремовым с «сатанинской пляской»

Москва, 31 августа. Музыкальный продюсер Макс Фадеев сравнил судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова с «сатанинской пляской». Мнением он поделился в соцсети Instagram.

«Я бы хотел обсудить с вами, происходящее с г-ом Ефремовым! Я имею в виду, его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость... Что вы думаете об этом?» — поинтересовался артист.

Продюсер признался, что в ужасе от поведения актера и его адвоката Эльмана Пашаева.

Одним из первых на публикацию ответил продюсер, супруг певицы Валерии, Иосиф Пригожин.

«Это правда за гранью. А его адвокат это что -то. Опозорили артиста», — заявил Пригожин.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы. По данным СМИ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, артист выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с мини-фургоном, водитель которого позже скончался. Таганский суд Москвы 9 июня назначил Ефремову меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста.

В ходе судебного разбирательства защитник артиста, Эльман Пашаев выразил уверенность, что видео с камер наблюдения позволит «разнести» оппонентов в суде. Юрист утверждает, что нашел «несостыковки» в деле. По его мнению, улики против Ефремова являются «постановкой низкого уровня».