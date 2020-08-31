Первая жена Ефремова заявила о невиновности актера в смертельном ДТП

Москва, 31 августа. Первая жена актера Михаила Ефремова Елена Гольянова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявила, что ее экс-супруг не виноват в смертельном ДТП.

Гольянова отказывается признавать вину бывшего мужа. По ее словам, есть факты, которые еще необходимо доказать. Она отметила, что обсуждала происшествие с друзьями.

«Мне рассказали, как ездит Ефремов. Газ, тормоз — он едет очень неровно. Та машина ехала ровно. Там сидел уверенный человек», — говорит Гольянова.

По ее словам, в молодости Ефремов не имел проблем с алкоголем.

«Мы учились вместе с Мишей. Очень юные тогда, конечно, были. Он в молодости не выпивал. У него нет никакого двойного дна. Он очень открытый человек», — комментирует первая жена актера.

Елена Гольянова была первой супругой Михаила Ефремова. При этом пара развелась через месяц после свадьбы. Позднее в одном из интервью Гольянова признавалась, что их брак был фиктивным. Девушке была нужна московская прописка, поэтому актер решил помочь подруге.

Ранее сын Ефремова Никита рассказал о своем отношении к алкоголю. По словам молодого актера, для него спиртное был способом отдохнуть и расслабиться, однако вскоре последствия стали приводить к определенным вещам. Позже он осознал, что проблема была не в алкоголе — он был лишь способом их решить.