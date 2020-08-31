Инвестиционных клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

Москва, 31 августа. Желающих вложиться в гибридные депозиты или приобрести инвестиционные продукты клиентов российских банков хотят обязать проходить тестирование. Об этом со ссылкой на письмо Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной сообщает газета «Известия».

Закон о категоризации инвесторов с обозначением механизма допуска на финансовый рынок неквалифицированных инвесторов, был подписан в конце июля. В нем, в частности, говорится, что разрабатываемые профильными СРО тесты обяжут любого гражданина, желающего заработать на вложениях в ценные бумаги.

В письме регулятору защитники прав потребителей предложили ввести практику сдачи экзаменов для клиентов банков, которые приобретают активно предлагаемые кредитными организациями в качестве альтернативы вкладам инвестиционные продукты.

В частности, ввиду имеются программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), а также индивидуальные инвестиционные счета и гибридные депозиты, где при условии одновременного вложения части денег в НСЖ, ИСЖ и ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) предлагаются повышенные проценты по вкладу.

Эти продукты несут значительные риски для потребителей, в том числе отсутствие гарантированной доходности, гарантий государственной системы страхования вкладов и возможности в полном объеме забрать деньги раньше указанного в договоре срока.

Клиентам предоставляют заведомо ложную информацию на этапе первичного ознакомления с продуктом на сайте банка, указывается в письме. Исследование показало, что почти в половине исследованных банков из топ-30 инвестиционные продукты представляются менеджерами в качестве более выгодной в плане доходности замены вкладу. Предупреждения о сопутствующих рисках, при этом, в большинстве случаев отсутствуют.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил, почему могут пропасть деньги с вклада.