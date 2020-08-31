Когда мы кладем деньги на банковскую карточку, хотим оформить кредит, или узнать все об ипотеке, то всегда обращаемся к специалистам, которые помогут нам во всех финансовых вопросах. Без них нам бы пришлось самостоятельно вести подсчеты и изучать все экономические тонкости, поэтому эта профессия в наше время стала очень важна и незаменима. Но существует ли день, когда этих людей можно отблагодарить за труд? Оказывается да, и он уже совсем скоро.

История праздника

Ежегодно праздник отмечается 8 сентября. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1802 году было основано Министерство финансов. С тех пор этот государственный орган заведует всеми финансовыми вопросами и экономическими процессами в стране.

До этого, когда у престола стояла Екатерина II, экономическими делами заведовала экспедиция о государственных доходах. Она разделялась на четыре ветви: доходное, расходное, ревизионное и ведомство по взысканию недоимок. Во главе этого госоргана стоял генерал-прокурор. В 1796 по указу сына императрицы Павла I обязанности были разделены на генерал-прокурора и казначея.

В 1802 году, как мы и говорили ранее, появляется Министерство финансов. Главной его целью было соблюдение экономического порядка и обогащение страны. При этом ведомство казначея оставили в прежнем виде. Формирование госоргана длилось девять лет. Вскоре все экономические вопросы решались тремя ведомствами: Министерством финансов, Казначейством и государственным контролером, задачей которого было проведение ревизии.

В начале прошлого века ведомство постепенно стало приобретать известную нам форму: в него входило большое количество подразделений, а управлял ими один министр, в подчинении у которого находились более мелкие чиновники, юристы и канцелярии.

Сейчас министерство оказывает сильнейшее влияние на экономику страны и защищает ее от различных внешних потрясений. Поэтому сотрудники этого ведомства и их деятельность играют очень важную роль в жизни каждого россиянина.

Традиции и особенности

В этот день принято проводить различные конференции, семинары и другие деловые собрания, куда можно пригласить как отдельных гостей, так и целые коллективы крупных финансовых организаций. Во время проведения таких мероприятий участники делятся друг с другом бесценным опытом, обсуждают нововведения и рассказывают о новых методах работы

Праздник относится ко всем, то имеет отношение к экономике: сотрудникам банков, госслужащим, а также студентам и профессорам с экономических факультетов российских вузов.

В этот день в России каждый год проводятся специальные профильные мероприятия, куда приглашают самых лучших экспертов и специалистов своего дела. Среди них:

Премия «Репутация года» — в ней сможет поучаствовать любой финансовый сотрудник. Во время открытого голосования выбирается победитель, которого ждет приз.

Для девушек организуется конкурс красоты «Лучший финансовый работник». Дефиле, интервью и много других интересных соревнований — все по-настоящему!

Для студентов в университетах проводят лекции по финансовой грамотности и мастер-классы. Они помогают молодым специалистам научиться правильно распределять деньги и пользоваться банковскими услугами.

Идеи подарков

Поскольку финансисты постоянно работают с деньгами, то в качестве подарка можно преподнести что-то из этой области. В качестве настольного сувенира можно подарить статуэтку лягушки, которая согласно фен-шую привлекает хороший заработок. Сюда же можно отнести и денежное дерево, обладающее таким же эффектом.

Если ваш знакомый финансист часто работает с документами, то отличным подарком станет дорогая и красивая ручка. Сейчас множество вариантов среди перьевых канцелярских принадлежностей, причем это не только красиво, но и модно.

Также в качестве презента можно преподнести галстук, красивые запонки, а дам можно порадовать шелковым платком или интересной брошью.

В любом случае внимание и даже символический подарок обязательно порадуют виновника торжества. Поэтому узнайте побольше об интересах своего близкого и смело приступайте к поиску презента.