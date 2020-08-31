Генштаб Белоруссии сообщил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

Минск, 31 августа. Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении военного потенциала соседствующих с республикой стран НАТО. Заявление прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

По словам Косыгина, западные соседи также увеличивают возможности «по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов». Кроме того, «очень серьезно усилена» ведущаяся в отношении Белоруссии «разведывательная деятельность».

«Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций «Атлантическая решимость» усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция. На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более десяти тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», — заявил Косыгин.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

С результатами выборов согласились не все жители республики. Оппозиция проводит несанкционированные акции, требуя провести новое голосование.

Между тем, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что ЕС и Россия противостоят друг другу в Белоруссии.