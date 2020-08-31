Россиян хотят защитить от преследования в соцсетях

Москва, 31 августа. Власти намерены защитить россиян от преследования в социальных сетях. Как сообщает «Парламентская газета», наделяющий соответствующими полномочиями правоохранительные органы законопроект может быть внесен в Госдуму уже в начале осенней сессии.

Депутат Сергей Боярский отмечает, что электронные угрозы нередко переходят в реальные. Однако согласно действующему законодательству, угроза убийством или причинением вреда здоровью наказывается лишь в случае наличия «оснований опасаться осуществления данной угрозы».

«А как докажешь, что тот, кто угрожал, действительно собирается причинить вред? Поэтому тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде «когда убьют — тогда и приходите». В итоге людям наносили и физический вред, и убивали. Таких случаев масса», — комментирует парламентарий.

Боярский намерен внести законопроект о киберсталкинге в Госдуму в начале осенней сессии. Инициатива предусматривает наделение соответствующими полномочиями правоохранителей и судейский корпус.

Ранее в Роскачестве рассказали, как помочь школьникам справиться с травлей в социальных сетях. Согласно данным ведомства, с каждым годом эта проблема становится все актуальнее, поскольку растет число детей, постоянно проводящих время в Интернете, передает RT.